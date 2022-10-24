Твердження рф про українську "брудну бомбу" абсурдні – генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico у понеділок.

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним", – заявив генсек Альянсу.

Він зауважив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території, за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі", – сказав Столтенберг.

Він застеріг росію від використання неправдивих звинувачень "як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні".

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони рф сєргєй шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО – Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

рф стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому росію.

США, Британія та Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки москви про нібито розробку "брудної бомби".