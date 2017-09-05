Твіт американського підлітка про нагетси потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Про це повідомляє BBC.
На початку квітня 16-річний Уілкерсон зробив допис у Twitter мережі фаст-фуду Wendy's, запитавши скільки ретвітів йому потрібно зібрати, щоб протягом року їсти нагетси безкоштовно. Компанія відповіла: "18 мільйонів".
Згодом Уілкерсон опублікував скріншот листування з Wendy's і написав: "Допоможіть, будь ласка. Чоловікові потрібні його нагетси".
До вівторка, 9 травня, його твіт перепостили 3 млн. 431 тис. разів.
Досягнення американського підлітка вже зафіксували представники Книги рекордів Гіннесса.
Окрім того, мережа Wendy's погодилася виділити близько $100 тис. на безкоштовні нагетси для Уілкерсона.
"Ми не очікували відповіді Картера, і ми не могли очікувати такої підтримки, яку він отримав", – йдеться в повідомленні Wendy's .
Фото: twitter.com/Wendys
Раніше найпопулярнішою публікацією у Twitter був допис американської телеведучої, який ретвітнули понад 3,4 млн. разів.
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