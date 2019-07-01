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Твіт японського мільярдера побив рекорд

Твіт Юсаку Маєдзави, опублікований 5 січня, вже був ретвітнутий понад чотири мільйони разів
Повідомлення японського мільярдера Юсаку Маєдзави у Twitter побило рекорд за кількістю ретвітів в історії соцмережі
Твіт японського мільярдера побив рекорд Фото: twitter.com

"Японській мільярдер побив рекорд за кількістю ретвітів в історії (Twitter - ред.), витіснивши з першого місця американського хлопця, який раніше написав твіт про курячі наггетси", - повідомляє BBC.

Твіт Юсаку Маєдзави, опублікований 5 січня, вже був ретвітнутий понад чотири мільйони разів.

У своєму повідомленні засновник японського онлайн магазину з одягу Zozo Inc пообіцяв розділити $925 тис. між сотнею користувачів, які поширять його твіт.

Імовірно, він таким чином хотів відзначити гігантські прибутки, які отримав його магазин від продажів під час новорічних свят.

Зазначається, що до цього, рекорд з ретвітів у Twitter належав Картеру Вілкінсону. Американський парубок у 2017 році попросив у користувачів допомогти йому набрати 18 мільйонів ретвітів, аби він міг протягом року безкоштовно їсти курячі наггетси у мережі фастфуду Wendy's. Однак йому вдалося лише набрати 3,5 мільйона ретвітів.

Нагадаємо, що месенджер WhatsApp припиняє працювати з телефонами на операційній системі Nokia S40, деяких версіях iOS і Android.

 
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07 01 2019 20:29
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