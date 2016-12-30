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Творець Stalker відмовився їхати до Росії через її агресію проти України

Відношення між людьми важливіше, ніж політика
Розробник комп'ютерної гри Stalker і "Козаки" Сергій Григорович категорично відмовився їхати на IT-конференцію в Санкт-Петербург
Творець Stalker відмовився їхати до Росії через її агресію проти України Сергій Григорович Фото: Dirty.ru

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я громадянин України, а з РФ у нас війна. Віддаю собі звіт, що в сучасному світі колабораціонізм норма, а відношення між людьми важливіше, ніж політика, але дотримуюся традиційних, консервативних поглядів з цього питання. Для мене це, як приїхати в Мюнхен за запрошення на форум промисловців у 1941 році, коли окупант підійшов до Києва", - зазначив Григорович.

"Але із задоволенням приїду, коли встановиться мир, будуть повернуті території моєї Батьківщини і знову запрацюють договори про мир, не нападі і гарантії територіальної цілісності України з боку РФ", - написав він.

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30 12 2016 21:28
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