Творець Stalker відмовився їхати до Росії через її агресію проти України

Розробник комп'ютерної гри Stalker і "Козаки" Сергій Григорович категорично відмовився їхати на IT-конференцію в Санкт-Петербург

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я громадянин України, а з РФ у нас війна. Віддаю собі звіт, що в сучасному світі колабораціонізм норма, а відношення між людьми важливіше, ніж політика, але дотримуюся традиційних, консервативних поглядів з цього питання. Для мене це, як приїхати в Мюнхен за запрошення на форум промисловців у 1941 році, коли окупант підійшов до Києва", - зазначив Григорович.

"Але із задоволенням приїду, коли встановиться мир, будуть повернуті території моєї Батьківщини і знову запрацюють договори про мир, не нападі і гарантії територіальної цілісності України з боку РФ", - написав він.