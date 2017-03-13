Творці "Гри престолів" розповіли, яким буде останній сезон серіалу

Творці серіалу "Гра престолів" повідомили, що фінальний 8-й сезон стане найкоротшим і буде складатися з 6 серій

Про це повідомляє CNN, посилаючись на продюсера серіалу Девіда Беніоффа.

"У нас є 140-сторінковий план того, що ще має перетворитися в 6 епізодів останнього сезону", - сказав Бениофф.

Раніше стало відомо, що прем'єра сьомого сезону телесеріалу відбудеться 16 липня 2017 року.

Новий сезон "Ігри престолів" буде коротшим попередніх - в ньому буде сім серій.