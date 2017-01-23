Творці Зоряних війн оголосили назву восьмого епізоду кіносаги

Восьмий епізод кіноепопеї Зоряні війни вийде в прокат під назвою Останній джедай.

Найбільша колекція з предметів «Зоряних воєн» Стів Сансвіт (Steve Sansweet) з Каліфорнії, США є володарем 300 000 унікальних предметів, пов'язаних з відомою фантастичною сагою «Зоряні війни». Хоча до 15 травня 2013 року в список внесли і ретельно перевірили всього 90546 предметів, цього кількість достатньо, щоб встановити рекорд.

"У нас найвідданіші шанувальники у цій та інших галактиках. З поваги до них, ми хочемо, щоб вони першими дізналися назву наступної глави: Зоряні війни: Останній джедай в постановці Райана Джонсона", - повідомляється в заяві на офіційному сайті кіносаги.

Зйомки восьмого епізоду стартували в лютому 2016 року в Лондоні. Картина вийде на екрани 15 грудня 2017 року.

Зазначимо, перший повнометражний спін-офф кіносаги Зоряні війни досяг мільярдної планки в світовому прокаті всього за 39 днів Зоряні війни: Історії виробництва компанії Lucasfilm, знятий режисером Гаретом Едвардсом заробив 1 мільярд доларів США у світовому прокаті після 39-ти днів з моменту прем'єри, що відбулася в грудні 2016 року.