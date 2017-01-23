Творці Зоряних війн оголосили назву восьмого епізоду кіносаги
"У нас найвідданіші шанувальники у цій та інших галактиках. З поваги до них, ми хочемо, щоб вони першими дізналися назву наступної глави: Зоряні війни: Останній джедай в постановці Райана Джонсона", - повідомляється в заяві на офіційному сайті кіносаги.
Зйомки восьмого епізоду стартували в лютому 2016 року в Лондоні. Картина вийде на екрани 15 грудня 2017 року.
Зазначимо, перший повнометражний спін-офф кіносаги Зоряні війни досяг мільярдної планки в світовому прокаті всього за 39 днів Зоряні війни: Історії виробництва компанії Lucasfilm, знятий режисером Гаретом Едвардсом заробив 1 мільярд доларів США у світовому прокаті після 39-ти днів з моменту прем'єри, що відбулася в грудні 2016 року.
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