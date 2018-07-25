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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Twitter буде блокувати акаунти з ім'ям "Ілон Маск"

Такі заходи в Twitter прийняли через численні спамерів і шахраїв, які намагаються заробити на імені підприємця і виманюють у довірливих користувачів криптовалюта
Twitter буде блокувати неверифіковані і не прив'язані до номера телефону облікові записи, якщо власники змінять ім'я на "Ілон Маск".
Twitter буде блокувати акаунти з ім Фото: reuters.com

Під твітами глави Tesla і SpaceX регулярно з'являються підроблені профілі, які просять користувачів відправити їм трохи криптовалюта ефіріум, обіцяючи повернути в кілька разів більше,  повідомляє The Verge, інформує "Економічна правда".

Нова система по боротьбі з шахраями поки знаходиться на стадії тестування, заявили у Twitter.

У виданні перевірили нововведення і з'ясували, що соцмережа дійсно відразу блокує акаунт при зміні імені на "Elon Musk". Однак, якщо користувач введе капчу і підтвердить номер телефону, аккаунт розблокується.

 
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25 07 2018 13:18
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