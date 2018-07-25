ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИTwitter буде блокувати неверифіковані і не прив'язані до номера телефону облікові записи, якщо власники змінять ім'я на "Ілон Маск".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter буде блокувати акаунти з ім'ям "Ілон Маск"
Такі заходи в Twitter прийняли через численні спамерів і шахраїв, які намагаються заробити на імені підприємця і виманюють у довірливих користувачів криптовалюта
Фото: reuters.com
Під твітами глави Tesla і SpaceX регулярно з'являються підроблені профілі, які просять користувачів відправити їм трохи криптовалюта ефіріум, обіцяючи повернути в кілька разів більше, повідомляє The Verge, інформує "Економічна правда".
Нова система по боротьбі з шахраями поки знаходиться на стадії тестування, заявили у Twitter.
У виданні перевірили нововведення і з'ясували, що соцмережа дійсно відразу блокує акаунт при зміні імені на "Elon Musk". Однак, якщо користувач введе капчу і підтвердить номер телефону, аккаунт розблокується.
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