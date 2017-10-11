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Twitter через несправність припинив перевірку акаунтів на фейковість

Система захисту компанії дала збій
У соціальній мережі Twitter через несправність тимчасово припинено автентифікацію користувачів
Twitter через несправність припинив перевірку акаунтів на фейковість Фото: autonews.autoua.net

Про це заявив засновник соцмережі Джек Дорсі.

"Ми повинні були повідомити про це раніше: наші співробітники в роботі дотримувалися правил верифікації користувачів, але ми зрозуміли, що система дала збій і її необхідно переглянути. Ми припустилися помилки, нічого з цим не зробивши. Наразі працюємо над тим, щоб виправити все якомога швидше", - зазначив він.

Зауважимо, що кілька років тому Twitter почав розміщувати синю галочку в облікових записах перевірених користувачів з метою відрізнити справжні акаунти від фіктивних. Цього тижня соціальна мережа зіткнулася з критикою своєї системи верифікації після того, як синій значок з'явився на сторінці Джейсона Кесслера, якого звинувачують в організації в серпні зіткнень за участю ультраправих у місті Шарлоттсвілл в американському штаті Віргінія.

Як інформував iPress.ua, раніше представники Twitter збільшили ліміт допустимих знаків у повідомленнях у соцмережі до 280 символів.

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10 11 2017 07:54
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