Twitter через несправність припинив перевірку акаунтів на фейковість

У соціальній мережі Twitter через несправність тимчасово припинено автентифікацію користувачів

Про це заявив засновник соцмережі Джек Дорсі.

"Ми повинні були повідомити про це раніше: наші співробітники в роботі дотримувалися правил верифікації користувачів, але ми зрозуміли, що система дала збій і її необхідно переглянути. Ми припустилися помилки, нічого з цим не зробивши. Наразі працюємо над тим, щоб виправити все якомога швидше", - зазначив він.

Зауважимо, що кілька років тому Twitter почав розміщувати синю галочку в облікових записах перевірених користувачів з метою відрізнити справжні акаунти від фіктивних. Цього тижня соціальна мережа зіткнулася з критикою своєї системи верифікації після того, як синій значок з'явився на сторінці Джейсона Кесслера, якого звинувачують в організації в серпні зіткнень за участю ультраправих у місті Шарлоттсвілл в американському штаті Віргінія.

Як інформував iPress.ua, раніше представники Twitter збільшили ліміт допустимих знаків у повідомленнях у соцмережі до 280 символів.