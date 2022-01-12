CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС пригрозив Маску, що Twitter може бути заблокованим – FT
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Financial Times.
30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, де заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.
"Twitter має дотримуватися контрольного списку правил, включно з відмовою від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", – пише видання.
Також зазначається, що серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв за якими користувачів можуть забанити.
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01 12 2022 11:25 МЕДІА
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