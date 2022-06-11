Twitter оновив програму, щоб знімати гроші за авторизацію

Twitter у суботу оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.

Про це повідомляє Reuters.

Відтепер для користувачів на пристроях Apple iOS, які "зареєструються зараз" за 7,99 доларів на місяць, можуть отримати синю галочку біля своїх імен користувачів, як і знаменитості, компанії та політики, на яких ви вже підписалися.

Згідно з повідомленням iOS, інші переваги оновлення включають "наполовину менше реклами", можливість публікувати більш довгі відео у Twitter та пріоритетність рейтингу для якісного контенту.

Раніше повідомлялось, що Маск заявив, що вже купив Twitter.