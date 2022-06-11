НОВИНИTwitter у суботу оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter оновив програму, щоб знімати гроші за авторизацію
Фото: AFP
Про це повідомляє Reuters.
Відтепер для користувачів на пристроях Apple iOS, які "зареєструються зараз" за 7,99 доларів на місяць, можуть отримати синю галочку біля своїх імен користувачів, як і знаменитості, компанії та політики, на яких ви вже підписалися.
Згідно з повідомленням iOS, інші переваги оновлення включають "наполовину менше реклами", можливість публікувати більш довгі відео у Twitter та пріоритетність рейтингу для якісного контенту.
Раніше повідомлялось, що Маск заявив, що вже купив Twitter.
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06 11 2022 21:28 МЕДІА
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