Twitter повідомить 700 тис. користувачів, що вони зазнали російської пропаганди

Компанія заявила, що надішле повідомлення електронною поштою 677 775 жителям США, які стежили, ретвітили або лайкали контент зі сторінок, пов'язаних з російським Агентством інтернет-досліджень (фабрикою тролів) під час виборів, - повідомляє Reuters.

У Twitter додали, що, оскільки вони вже заблокували ці облікові записи, відповідний контент вже не є загальнодоступним на сайті.

У вересні компанія повідомила, що тимчасово заблокувала близько 200 облікових записів, пов'язаних з Росією, а в жовтні закрила платні оголошення від Russia Today і Sputnik.

Також у Twitter повідомили, що вони виявили 3814 облікових записів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень" з Петербурга, передає DW.

З них під час президентської кампанії 2016 року в США поширювалася інформація, спрямована на маніпуляцію громадською думкою. За даними компанії, твіти, які розсилалися з цих акаунтів, переважно відповідали одному зразку: нагнітати конфлікти між політичними і етнічними групами в США. Мова йде про близько 176 тис. повідомлень.

"Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах влади Росії.