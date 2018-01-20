Twitter повідомить 700 тис. користувачів, що вони зазнали російської пропаганди
Компанія заявила, що надішле повідомлення електронною поштою 677 775 жителям США, які стежили, ретвітили або лайкали контент зі сторінок, пов'язаних з російським Агентством інтернет-досліджень (фабрикою тролів) під час виборів, - повідомляє Reuters.
У Twitter додали, що, оскільки вони вже заблокували ці облікові записи, відповідний контент вже не є загальнодоступним на сайті.
У вересні компанія повідомила, що тимчасово заблокувала близько 200 облікових записів, пов'язаних з Росією, а в жовтні закрила платні оголошення від Russia Today і Sputnik.
Також у Twitter повідомили, що вони виявили 3814 облікових записів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень" з Петербурга, передає DW.
З них під час президентської кампанії 2016 року в США поширювалася інформація, спрямована на маніпуляцію громадською думкою. За даними компанії, твіти, які розсилалися з цих акаунтів, переважно відповідали одному зразку: нагнітати конфлікти між політичними і етнічними групами в США. Мова йде про близько 176 тис. повідомлень.
"Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах влади Росії.
Нагадаємо, облікові записи з Росії спотворювали негативні новини про мільярдера Дональда Трампа перед виборами президента США у 2016-му році.
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