CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМережа мікроблогів Twitter збільшує дозволений обсяг одного повідомлення до 280 символів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter удвічі збільшив кількість символів у повідомленнях
При цьому, повідомлення китайською, японською та корейською мовами і надалі міститимуть максимум 140 символів
Фото: 9to5mac.com
Про це повідомляє офіційний блог соцмережі.
"Ми побачили, що люди, які мали використовувати в повідомленні більше 140 символів, твітили легше і частіше", - наголосили творці сервісу.
При цьому, повідомлення китайською, японською та корейською мовами і надалі міститимуть максимум 140 символів - ці мови, за словами розробників, дозволяють висловити думку меншим числом символів.
Як відомо, раніше Twitter заборонив розміщувати рекламу на своїй платформі російським пропагандистським каналам Russia Today і Sputnik.
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08 11 2017 07:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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