Twitter відмовився видаляти пости Трампа з пгрозами Північній Кореї
Про це повідомляється на сторінці керівництва у Twitter.
У соцмережі вказали на те, що заяви Трампа мають суспільний інтерес і стають важливими інфоприводами.
"Ми дотримуємося однакових правил щодо всіх акаунтів і розглядаємо сукупність факторів при оцінці того, чи порушують твіти наші правила", - йдеться у повідомленні.
У соцмережі заявили, що вони розглядають важливість інфоприводу і враховують, чи викликає твіт суспільний інтерес.
"Twitter прагне бути прозорим і інформувати людей про те, що відбувається в світі", - зазначило керівництво соцмережі.
Ці повідомлення стосуються твітів Трампа про КНДР.
"Тільки що чув промову міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він буде вторити "Маленькій людині-ракеті" (Кім Чен Ину), довго вони не протримаються", - написав очільник Вашингтону.
Раніше американські журналісти розкритикували Трампа за публікацію відкритих погроз в Twitter та звернулися до модераторів соцмережі з проханням звернути увагу на заклики до насильства.
Журналісти відзначили, що президент США може давати прес-конференції або робити офіційні заяви, а не висловлюватися в соцмережі, порушуючи правила сервісу.
У понеділок міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив журналістам, що "увесь світ повинен чітко пам'ятати: це США першими оголосили війну нашій країні".
Він заявив про це, вийшовши після засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
В свою чергу, США відкинули заяви Північної Кореї і назвали цю ідею "абсурдною".
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