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Twitter відмовився видаляти пости Трампа з пгрозами Північній Кореї

Керівництво соцмережі зауважило на прагненні до прозорості
Керівництво соцмережі Twitter пояснило, чому не видалило повідомлення президента США Дональда Трампа з погрозами Північній Кореї.
Twitter відмовився видаляти пости Трампа з пгрозами Північній Кореї Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Про це повідомляється на сторінці керівництва у Twitter.

У соцмережі вказали на те, що заяви Трампа мають суспільний інтерес і стають важливими інфоприводами.

"Ми дотримуємося однакових правил щодо всіх акаунтів і розглядаємо сукупність факторів при оцінці того, чи порушують твіти наші правила", - йдеться у повідомленні.

У соцмережі заявили, що вони розглядають важливість інфоприводу і враховують, чи викликає твіт суспільний інтерес.

"Twitter прагне бути прозорим і інформувати людей про те, що відбувається в світі", - зазначило керівництво соцмережі.

Ці повідомлення стосуються твітів Трампа про КНДР.

"Тільки що чув промову міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він буде вторити "Маленькій людині-ракеті" (Кім Чен Ину), довго вони не протримаються", - написав очільник Вашингтону.

Раніше американські журналісти розкритикували Трампа за публікацію відкритих погроз в Twitter та звернулися до модераторів соцмережі з проханням звернути увагу на заклики до насильства.

Журналісти відзначили, що президент США може давати прес-конференції або робити офіційні заяви, а не висловлюватися в соцмережі, порушуючи правила сервісу.

У понеділок міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив журналістам, що "увесь світ повинен чітко пам'ятати: це США першими оголосили війну нашій країні".

Він заявив про це, вийшовши після засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

В свою чергу, США відкинули заяви Північної Кореї і назвали цю ідею "абсурдною".

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