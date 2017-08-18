Twitter втратить близько $2 млрд, якщо Трамп перестане твітити
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітика компанії Monness Crespi Hardt & Co Джеймса Какмака.
"У світі немає кращої безкоштовної реклами, ніж президент Сполучених Штатів", - заявив аналітик.
На його думку, відхід Трампа від соцмережі не спричинить масовий відтік аудиторії, але втрата одного з "яскравих користувачів" різко позначиться на нематеріальних активах компанії і вартості акцій.
Наразі у Трампа близько 36 мільйонів підписників і з моменту реєстрації у березні 2009 року він написав понад 35 тис. твітів.
За даними Bloomberg, наразі ринкова вартість Twitter становить близько $11, 7 млрд. З моменту перемоги Трампа на президентських виборах в листопаді 2016 року вартість соцмережі скоротилася на 14%.
Раніше один твіт Дональда Трампа зменшив ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.
Також Представники інституту Knight First Amendment, що займається захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів Twitter.
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