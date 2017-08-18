Twitter втратить близько $2 млрд, якщо Трамп перестане твітити

З моменту реєстрації у березні 2009 року він написав понад 35 тис. твітів

Аналітики підрахували, що ринкова вартість соцмережі впаде приблизно на $2 млрд, якщо президент США Дональд Трамп перестане писати в Twitter

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітика компанії Monness Crespi Hardt & Co Джеймса Какмака.

"У світі немає кращої безкоштовної реклами, ніж президент Сполучених Штатів", - заявив аналітик.

На його думку, відхід Трампа від соцмережі не спричинить масовий відтік аудиторії, але втрата одного з "яскравих користувачів" різко позначиться на нематеріальних активах компанії і вартості акцій.

Наразі у Трампа близько 36 мільйонів підписників і з моменту реєстрації у березні 2009 року він написав понад 35 тис. твітів.

За даними Bloomberg, наразі ринкова вартість Twitter становить близько $11, 7 млрд. З моменту перемоги Трампа на президентських виборах в листопаді 2016 року вартість соцмережі скоротилася на 14%.

Раніше один твіт Дональда Трампа зменшив ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.

Також Представники інституту Knight First Amendment, що займається захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів Twitter.