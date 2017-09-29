Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Twitter заблокував 200 акаунтів в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США

Більшість акаунтів закрили через заборону на спам
Twitter заблокував 201 обліковий запис у зв'язку з розслідуванням імовірного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.
Twitter заблокував 200 акаунтів в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США Фото: twitter.com

"З приблизно 450 облікових записів, якими Facebook нещодавно поділився в рамках своєї перевірки, ми прийшли до висновку, що 22 з них пов'язані з акаунтами в Twitter. Всі ці ідентифіковані облікові записи були вже припинені або ми їх негайно заблокували за порушення наших правил, в основному за порушення заборон на спам", - йдеться в заяві компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, разом з цими акаунтами ми виявили ще 179 пов'язаних або з'єднаних акаунтів, і вжили заходів щодо тих, хто порушив наші правила", - заявили в Twitter.

За інформацією компанії, жоден з цих облікових записів не був зареєстрований у Twitter як рекламний.

"Ми продовжуємо розслідування цього питання і будемо вживати заходів щодо тих, хто порушує наші умови обслуговування", - йдеться в заяві.

У Twitter відзначили, що компанія веде діалог з комітетами з розвідки обох палат конгресу США, які розслідують приписуване Росії втручання у вибори.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.