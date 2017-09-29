Twitter заблокував 200 акаунтів в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США
"З приблизно 450 облікових записів, якими Facebook нещодавно поділився в рамках своєї перевірки, ми прийшли до висновку, що 22 з них пов'язані з акаунтами в Twitter. Всі ці ідентифіковані облікові записи були вже припинені або ми їх негайно заблокували за порушення наших правил, в основному за порушення заборон на спам", - йдеться в заяві компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Крім того, разом з цими акаунтами ми виявили ще 179 пов'язаних або з'єднаних акаунтів, і вжили заходів щодо тих, хто порушив наші правила", - заявили в Twitter.
За інформацією компанії, жоден з цих облікових записів не був зареєстрований у Twitter як рекламний.
"Ми продовжуємо розслідування цього питання і будемо вживати заходів щодо тих, хто порушує наші умови обслуговування", - йдеться в заяві.
У Twitter відзначили, що компанія веде діалог з комітетами з розвідки обох палат конгресу США, які розслідують приписуване Росії втручання у вибори.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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