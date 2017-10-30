Twitter заблокував акаунт радника Трампа через порушення правил

Роджер Стоун - високопоставлений прихильник і радник передвиборної кампанії Дональда Трампа - був заблокований в Twitter, після того як розмістив образливі коментарі на адресу журналістів.

Стоуна звинуватили в порушенні правил соцмережі, повідомляє російська служба ВВС.

Аккаунт було заблоковано через кілька годин після того, як Стоун опублікував твіт, в якому використовував грубі і гомофобні висловлювання на адресу журналістів, в тому числі провідного CNN, відкритого гея Дона Лемона.

Twitter не повідомляє, заблокований акаунт Стоуна тимчасово чи назовсім.

У 1970-ті роки Стоун був помічником президента Річарда Ніксона, а потім став політичним консультантом.

Стоун присвятив кілька годин в суботу в Twitter нападкам на журналістів CNN і New York Times - за опубліковані тими матеріали.

Образи ці пішли через кілька годин після того, як CNN повідомила, про перші звинувачення, висунуті великим журі в ході розслідування про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

На своїй сторінці в Facebook Стоун поділився тим, що "блокування повинне було закінчитися раныше, але його Twitter "все ще не працює".

Він також додав: "Деякі ЗМІ поширюють інформацію, що я був заблокований довічно, але я не отримував повідомлень від Twitter на цей рахунок".

Одна з тих, до кого були адресовані суботні коментарі - кореспондент CNN Ана Наварро, - в іронічній манері заявила, що анітрохи не співчуває Стоуну в цій ситуації.

Нагадаємо, у вересні керівництво соцмережі Twitter пояснило, чому не видалило повідомлення президента США Дональда Трампа з погрозами Північній Кореї. У соцмережі вказали на те, що заяви Трампа мають суспільний інтерес і стають важливими інфоприводами.