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Twitter заборонив рекламу послуг "Лабораторії Касперського"

Бізнес-модель Kaspersky Lab порушує правила реклами соцмережі, зазначили у Twitter Inc
Сервіс мікроблогів Twitter заборонив рекламу послуг російської Лабораторії Касперського.
Twitter заборонив рекламу послуг "Лабораторії Касперського" Фото: grenka.ua

У компанії відзначили, що бізнес-модель Kaspersky Lab порушує правила реклами соцмережі, до того ж її уряд США підозрює в зв'язках з російськими спецслужбами, повідомляє Reuters.

Голова Kaspersky Lab Євген Касперський був здивований забороною реклами у Twitter і звернувся до керівництва сервісу з проханням переглянути рішення.

При цьому видання підкреслює, що уряд США не давало рекомендації американським компаніям забороняти рекламу послуг Лабораторії Касперського.

Нагадаємо, що співробітникам міністерства оборони США хотіли заборонити використання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Після цього "Лабораторія Касперського" заявила, що готова розкрити владі США вихідний код програми, аби розвіяти підозри американської влади щодо зв’язків компанії з російським Кремлем.

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22 04 2018 16:32
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