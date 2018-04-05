Twitter закликає користувачів змінити паролі

Компанія Twitter запропонувала своїм користувачам змінити пароль для входу в систему через виявлену помилку в системі зберігання паролів.

"Коли ви встановлюєте пароль для свого Twitter-аккаунта, ми використовуємо технологію, яка маскує його так, щоб ніхто в компанії не міг його побачити. Нещодавно ми виявили помилку, через яку паролі зберігалися незамаскованими у внутрішньому журналі. Ми виправили помилку, немає ніяких ознак проникнення або неправомірного використання (паролів - ІФ) будь-ким", - повідомляє компанія Twitter.

"В якості запобіжного заходу подумайте про зміну пароля на всіх сервісах, де ви використовували цей пароль", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Німеччина звинуватила Facebook у зборі даних користувачів без їх відома.