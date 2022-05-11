Twitter звільнив 50% персоналу за день

Працівники подали до суду

За один день у п’ятницю, 4 листопада, за наказом нового власника Ілона Маска з Twitter було звільнено 50% співробітників, відомо, що працівники подали до суду.

Про це повідомив керівник відділу безпеки та доброчесності компанії Йоель Рот

Рот зазначив, що загалом із компанії звільнили 50% співробітників, а з його відділу – 15%. Загалом у Twitter працювало близько 7500 осіб.

Він додав, що звільнені працівники вже подали до суду.

Рот також написав про те, що "основні можливості модерування залишаються на місці".

"Минулого тижня з міркувань безпеки ми обмежили доступ до наших внутрішніх інструментів для деяких користувачів, включаючи деяких членів моєї команди", – зазначив керівник відділу.

При цьому, уточнив він, щоденний "обсяг модерації залишався стабільним протягом цього періоду".

Нагадаємо, мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує скоротити 75% працівників Twitter.