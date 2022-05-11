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Twitter звільнив 50% персоналу за день
Фото: AP
За один день у п’ятницю, 4 листопада, за наказом нового власника Ілона Маска з Twitter було звільнено 50% співробітників, відомо, що працівники подали до суду.
Про це повідомив керівник відділу безпеки та доброчесності компанії Йоель Рот.
Рот зазначив, що загалом із компанії звільнили 50% співробітників, а з його відділу – 15%. Загалом у Twitter працювало близько 7500 осіб.
Він додав, що звільнені працівники вже подали до суду.
Рот також написав про те, що "основні можливості модерування залишаються на місці".
"Минулого тижня з міркувань безпеки ми обмежили доступ до наших внутрішніх інструментів для деяких користувачів, включаючи деяких членів моєї команди", – зазначив керівник відділу.
При цьому, уточнив він, щоденний "обсяг модерації залишався стабільним протягом цього періоду".
Нагадаємо, мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує скоротити 75% працівників Twitter.
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05 11 2022 11:56 МЕДІА
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