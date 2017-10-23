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"Тимчасовим президентом" Молдови стане спікер парламенту

Зміни можуть відбутися вже завтра, 24 жовтня
Указ про призначення міністра оборони Молдови замість президента країни Ігоря Додона підпише спікер парламенту Андріан Канду.
"Тимчасовим президентом" Молдови стане спікер парламенту Ігор Додон. Фото: novynarnia.com

Указ про призначення головою Міноборони Еуджена Стурзи, кандидатуру якого двічі відкинув Додон, може бути підписаний вже завтра, 24 жовтня, повідомляє Newsmaker з посиланням на прес-службу парламенту.

До цього часу з адміністрації президента в парламент мають надійти всі необхідні, відповідно до процедури, документи. Якщо указ буде підписаний, в той же день Стурза може принести присягу і вступити на посаду.

Раніше спікер Андіан Канду зявляв, що рішення КС не торкнеться інших повноважень президента, його мандата або дій, що це всього лише спосіб розблокувати ситуацію, коли в країні майже рік немає міністра оборони.

Нагадаємо, 17 жовтня Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

У рішенні суду йдеться, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.

У своїй заяві Додон назвав дії Конституційного суду - "ще одним кроком до повної узурпації влади в країні".

Згодом Конституційний суд Молдов постановив, що спікер парламенту Молдови Андріан Канду або прем'єр-міністр Павло Філіп підпишуть указ про призначення глави Міноборони замість президента Ігоря Додона.

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23 10 2017 20:38
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