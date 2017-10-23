"Тимчасовим президентом" Молдови стане спікер парламенту
Указ про призначення головою Міноборони Еуджена Стурзи, кандидатуру якого двічі відкинув Додон, може бути підписаний вже завтра, 24 жовтня, повідомляє Newsmaker з посиланням на прес-службу парламенту.
До цього часу з адміністрації президента в парламент мають надійти всі необхідні, відповідно до процедури, документи. Якщо указ буде підписаний, в той же день Стурза може принести присягу і вступити на посаду.
Раніше спікер Андіан Канду зявляв, що рішення КС не торкнеться інших повноважень президента, його мандата або дій, що це всього лише спосіб розблокувати ситуацію, коли в країні майже рік немає міністра оборони.
Нагадаємо, 17 жовтня Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.
У рішенні суду йдеться, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.
У своїй заяві Додон назвав дії Конституційного суду - "ще одним кроком до повної узурпації влади в країні".
Згодом Конституційний суд Молдов постановив, що спікер парламенту Молдови Андріан Канду або прем'єр-міністр Павло Філіп підпишуть указ про призначення глави Міноборони замість президента Ігоря Додона.
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