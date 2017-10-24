"Тимчасовий президент" Молдови призначив міністра оборони

У Державній резиденції в Кишиневі пройшла церемонія прийняття присяги новим міністром оборони Молдови Єудженом Стурзою.

Указ про призначення Стурзи на посаду міністра оборони підписав голова парламенту Андріан Канду, тимчасово (на період призначення міністра оборони і прийняття присяги) виконувач обов'язків президента Молдови, повідомляє "Укрінформ".

"Хочу вам побажати успішної діяльності на посаді міністра оборони. Республіка Молдова потребує сьогодні функціонального уряду, особливу роль у якому грає Міністерство оборони. Хотілося б сподіватися, що сьогоднішнє призначення міністра оборони покладе край інституційній і конституційній кризі в країні", - зазначив Канду.

За його словами, Молдова сьогодні потребує дієвої, професійної та ефективної армії, яка сприяла б зміцненню національної і регіональної безпеки.

Присутній на церемонії прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп відзначив особливу значущість призначення нового міністра оборони, оскільки країна має потребу, перш за все, в завершенні і прийнятті нової Стратегії оборони Молдови. Прем'єр висловив надію, що молдовська армія зміцнить свої позиції і авторитет, у тому числі завдяки співпраці зі своїми зовнішніми партнерами, включаючи Північноатлантичний альянс (НАТО).

Новий голова оборонного відомства Стурза подякував представникам владної коаліції за довіру, зазначивши, що одним з головних його завдань на цій посаді стане подальша модернізація національної армії. Стурза звернув особливу увагу на те, що армія не повинна бути залучена в політичні ігри.

Нагадаємо, 17 жовтня Конституційний суд Молдови постановив, що для виконання функцій президента Молдови замість Ігоря Додона може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки глави держави.

У рішенні суду йдеться, що відмова Додона затвердити повторно висунутого прем'єром кандидата на пост міністра оборони - це порушення Конституції.

У своїй заяві Додон назвав дії Конституційного суду - "ще одним кроком до повної узурпації влади в країні".

Згодом Конституційний суд Молдов постановив, що спікер парламенту Молдови Андріан Канду або прем'єр-міністр Павло Філіп підпишуть указ про призначення глави Міноборони замість президента Ігоря Додона.