Тимощук увійшов до тренерського штабу російського Зеніту

Тимощук буде працювати в якості помічника головного тренера Зеніту Мірчі Луческу

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу Зеніту.

Тимощук буде працювати в якості помічника головного тренера Зеніту Мірчі Луческу, - повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода Анатолій з російським клубом розрахована на 2 роки. Інші деталі контракту не розголошуються.

Минулого місяця 37-річний Тимощук завершив кар'єру, а також отримав тренерський диплом категорії PRO.

Тимощук є вихованцем Волині. Кольори Зеніту він захищав з 2007 по 2009 і з 2012 по 2015 роки. Також він виступав за Шахтар, Баварію і казахстанський Кайрат.

У складі національної збірної України Тимощук брав участь у фінальній частині чемпіонату світу-2006 і чемпіонатів Європи-2012 і 2016. Всього за жовто-синіх провів 144 матчі, в яких відзначився 4 голами.

Раніше повідомляли, що Анатолій Тимощук після завершення кар'єри гравця хоче працювати в "Зеніті".

Додамо, сьогодні також стало вдомо, що колишній півзахисник київського "Динамо" Артем Громов став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".