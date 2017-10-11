Тимошенко, Ляшко і Бойко найбільше прогулюють засідання комітетів Ради, - КВУ

За три роки Бойко відвідав 2% засідань комітету, до якого входить, Тимошенко – 11%, Ляшко – 41%

Лідери частини фракцій Верховної Ради ігнорують роботу в комітетах та не беруть участі в їх засіданнях.

Про це на прес-конференції у Хмельницькому заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, повідомляє прес-служба КВУ.

Відзначається, що найбільше прогулюють лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (за 3 роки відвідав лише 1 з 60 засідань комітету у справах ветеранів і учасників АТО), голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (була присутня на 4 із 37 засідань комітету з прав людини) та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (відвідав 28 із 68 засідань Комітету з питань податкової та митної політики).

"За три роки Бойко відвідав 2% засідань комітету, до якого входить, Тимошенко – 11%, Ляшко – 41%", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що за 3 роки голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк відвідав 75% засідань (59 з 59 засідань Комітету з питань державного будівництва), голова фракції БПП Артур Герасимов – 81% (74 із 91 засідання Комітету з питань нацбезпеки і оборони), а голова "Народного фронту" Максим Бурбак – 95% (57 із 60 засідань Комітету у справах ветеранів, учасників АТО).

За словами Кошеля, якщо депутат систематично ігнорує засідання комітету, то він не виконує своїх прямих обов’язків.

"Відповідно до ст. 24 ЗУ "Про статус народного депутата України" народний депутат зобов'язаний бути присутнім на засіданнях комітету, до якого його обрано, та брати участь у його роботі", - підсумував голова КВУ.

Нагадаємо, завдяки штрафам за прогули депутатів Верховної Ради вдалося заощадити 3 мільйони гривень.