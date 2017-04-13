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Тимошенко обізвала Гройсмана "пупиришкою", - ВІДЕО

"В нас є тінь Президента, прем'єр-міністр Гройсман, який виконує всі його забаганки"
Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який запропонував передати її Росії замість грошей за газ.
Тимошенко обізвала Гройсмана "пупиришкою", - ВІДЕО Юлія Тимошенко. Фото: Reuters

"Такими висловлюваннями Гройсман нагадує упаковочну плівку з пупиришками… Діти, коли хочуть погратися, давлять ці пупиришки, вони лопають гучно. От для мене це образ Гройсмана. Це така пупиришка, на яку можна натиснути, вона вибухає і на цьому все", – сказала Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK.

"На жаль, немає самостійного прем'єр-міністра. В нас є тінь Президента, прем'єр-міністр Гройсман, який виконує всі його забаганки", – додала політик.

Як відомо, під час прес-конференції 11 квітня Володимир Гройсман пожартував, що в разі, якщо Стокгольмський арбітраж винесе рішення не на користь НАК "Нафтогаз" за позовом "Нафтогазу" до російського "Газпрому" щодо контракту на закупівлю газу, доведеться передати Юлію Тимошенко у Росію замість грошей.

Раніше Гройсман назвав Юлію Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і популізму в Україні".

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13 04 2017 12:15
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