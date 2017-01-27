Тимошенко поїде до США з п’ятиденним візитом
Під час зустрічей Юлія Тимошенко планує обговорити пріоритетні питання, які стосуються національних інтересів України: шляхів досягнення миру і відновлення територіальної цілісності України, стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні як складової стратегії безпеки європейського континенту і глобального миру, - повідомляється на сайті партії.
Крім того, обговорюватимуться питання щодо заходів реальної боротьби з корупцією для зміцнення демократії в Україні і добробуту наших громадян.
У зустрічах також візьмуть участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря, голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко та інші члени команди.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.
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