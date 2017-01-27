Тимошенко поїде до США з п’ятиденним візитом

З 29 січня до 4 лютого Юлія Тимошенко здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Мета поїздки - проведення зустрічей лідера партії "Батьківщина" з представниками законодавчої та виконавчої гілок влади США, а також з провідними експертами з питань політики, економіки і безпеки.

Під час зустрічей Юлія Тимошенко планує обговорити пріоритетні питання, які стосуються національних інтересів України: шляхів досягнення миру і відновлення територіальної цілісності України, стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні як складової стратегії безпеки європейського континенту і глобального миру, - повідомляється на сайті партії.

Крім того, обговорюватимуться питання щодо заходів реальної боротьби з корупцією для зміцнення демократії в Україні і добробуту наших громадян.

У зустрічах також візьмуть участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря, голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко та інші члени команди.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.