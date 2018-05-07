Тимошенко: Порошенко хоче ініціювати початок великої війни і не проводити вибори у 2019 році

Президент почав "глибокий переговорний процес" з ватажками окупованих територій Донбасу, каже лідер "Батьківщини"

Юлія Тимошенко стверджує, що президент Петро Порошенко вигадав спосіб як не проводити вибори президента у 2019 році.

"Порошенко хоче в принципі не проводити вибори президента… Порошенко хоче ініціювати початок великої війни", - повідомила лідерка "Батьківщини" у Facebook.

"Він хоче, щоб були захоплені додаткові території України. Він хоче, щоб усе горіло. На цьому він хоче вводити воєнний стан і не проводити вибори в принципі", - зазначає лідер "Батьківщини".

Вона попередила Порошенка, що розповість усьому світу про його підступний план.

"І ми не дамо вам цього зробити!", – наголосила Тимошенко.

Відзначимо, що Юлія Тимошенко зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції.

Нагадаємо, що Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.