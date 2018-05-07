Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тимошенко: Порошенко хоче ініціювати початок великої війни і не проводити вибори у 2019 році

Президент почав "глибокий переговорний процес" з ватажками окупованих територій Донбасу, каже лідер "Батьківщини"
Юлія Тимошенко стверджує, що президент Петро Порошенко вигадав спосіб як не проводити вибори президента у 2019 році.
Тимошенко: Порошенко хоче ініціювати початок великої війни і не проводити вибори у 2019 році Фото: nahnews.org

"Порошенко хоче в принципі не проводити вибори президента… Порошенко хоче ініціювати початок великої війни", - повідомила лідерка "Батьківщини" у Facebook.

"Він хоче, щоб були захоплені додаткові території України. Він хоче, щоб усе горіло. На цьому він хоче вводити воєнний стан і не проводити вибори в принципі", - зазначає лідер "Батьківщини".

Вона попередила Порошенка, що розповість усьому світу про його підступний план.

"І ми не дамо вам цього зробити!", – наголосила Тимошенко.

Відзначимо, що Юлія Тимошенко зазначила, що в разі своєї перемоги проведе референдум для прийняття нової Конституції.

Нагадаємо, що Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2018 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.