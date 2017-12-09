Тимошенко потрапила в базу сайту "Миротворець"

Тимошенко слідом за Саакашвілі опинилася в базі сайту

Голову партії Батьківщина Юлію Тимошенко додали в базу сайту "Миротворець" за "незаконне перетинання державного кордону України".

Згідно з даними, які вказав користувач при додаванні в базу, в діях Тимошенко можна угледіти порушення закону за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

"Напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України в складі групи осіб. Участь в підготовці незаконного перетину державного кордону України особою без українського громадянства. Маніпулювання суспільно значущою інформацією", - йдеться в описі, пише NV.ua.

Раніше повідомлялося, що екс-губернатор Одеської області Міхеїла Саакашвілі додали в базу "Миротворця" через незаконне перетинання українського кордону.

Нагадаємо, що сайт "Миротворець" публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Міхеіл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.

Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.