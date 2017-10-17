Тимошенко позивається до журналістів, які викрили ломбардний бізнес її сім'ї
Вони заявила, що подала позов до суду з вимогою спростувати інформацію про зв’язок її сім’ї з ломбардами.
"Ніколи в житті ні я, ні моя сім’я не мали стосунку до будь-яких ломбардів. Я прошу спростувати це в прямому ефірі", - сказала Тимошенко, повідомляють "Українські новини".
У розслідуванні програми "Наші гроші" йшлося, що родина Тимошенко отримала 2,4 мільйона гривень доходу від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, яка володіє мережею ломбардів "Дешева готівка".
Також у матеріалах журналісти повідомляли, що головний офіс ломбарду розташований за адресою вулиця Героїв Севастополя 48, офіс 207 у Києві. У тій же будівлі, де й офіс обласного відділення "Батьківщини". Його голова, Костянтин Бондарєв заявив, що офіс партії не має ніякого стосунку до ломбардів.
Журналісти програми своєю чергою вимагають у Бондарєва вибачень за те, що він назвав журналістку Мар’яну Мотрунич проституткою. Якщо Бондарєв та представники партії не вибачаться, журналісти програми обіцяють подати до суду.
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