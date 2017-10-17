Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Тимошенко позивається до журналістів, які викрили ломбардний бізнес її сім'ї

"Ніколи в житті ні я, ні моя сім’я не мали стосунку до будь-яких ломбардів"
Народна депутатка Юлія Тимошенко подала до суду на журналістів за розслідування, в якому йдеться про зв’язок її родини з мережею ломбардів.
Тимошенко позивається до журналістів, які викрили ломбардний бізнес її сім Фото: beztabu.net

Вони заявила, що подала позов до суду з вимогою спростувати інформацію про зв’язок її сім’ї з ломбардами.

"Ніколи в житті ні я, ні моя сім’я не мали стосунку до будь-яких ломбардів. Я прошу спростувати це в прямому ефірі", - сказала Тимошенко, повідомляють "Українські новини".

У розслідуванні програми "Наші гроші" йшлося, що родина Тимошенко отримала 2,4 мільйона гривень доходу від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, яка володіє мережею ломбардів "Дешева готівка".

Також у матеріалах журналісти повідомляли, що головний офіс ломбарду розташований за адресою вулиця Героїв Севастополя 48, офіс 207 у Києві. У тій же будівлі, де й офіс обласного відділення "Батьківщини". Його голова, Костянтин Бондарєв заявив, що офіс партії не має ніякого стосунку до ломбардів.

Журналісти програми своєю чергою вимагають у Бондарєва вибачень за те, що він назвав журналістку Мар’яну Мотрунич  проституткою. Якщо Бондарєв та представники партії не вибачаться, журналісти програми обіцяють подати до суду.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.