Тимошенко відповіла на звинувачення Гройсмана: Дякую за "валентинку", - ВІДЕО

Юлія Тимошенко підкреслила, що проти неї влада продовжує проводити кампанію дискредитації

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла на звинувачення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: "Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно".

"Я дякую за таку "валентинку" від прем’єр-міністра України напередодні свята", – сказала Тимошенко.

Вона підкреслила, що проти неї влада продовжує проводити кампанію дискредитації.

Також Тимошенко висловила здивування з приводу заяв прем'єра, що нібито українська економіка зростає і українцям стає жити краще, - йдеться у заяві депутатки на її сайті.

"Моя реакція стосується не образливих слів проти мене. Моя реакція стосується того, що прем’єр-міністр думає, що його політика дозволяє українцям жити краще і краще. Це – неадекватно", – зауважила парламентарій.

Лідерка "Батьківщини" висловила сподівання, що її команда доб’ється від Верховної Ради реєстрації проекту постанови щодо звільнення Гройсмана з посади голови уряду.

"Абсолютно точно і не відкладаючи треба негайно відправляти Володимира Гройсмана у відставку. Адже після Революції де-факто припинили діяти Конституція, закони, взагалі будь-які моральні принципи, а діє лише правило доцільності", – підсумувала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і популізму в Україні".

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відхилення позову лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.