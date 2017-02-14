Тимошенко відповіла на звинувачення Гройсмана: Дякую за "валентинку", - ВІДЕО
"Я дякую за таку "валентинку" від прем’єр-міністра України напередодні свята", – сказала Тимошенко.
Вона підкреслила, що проти неї влада продовжує проводити кампанію дискредитації.
Також Тимошенко висловила здивування з приводу заяв прем'єра, що нібито українська економіка зростає і українцям стає жити краще, - йдеться у заяві депутатки на її сайті.
"Моя реакція стосується не образливих слів проти мене. Моя реакція стосується того, що прем’єр-міністр думає, що його політика дозволяє українцям жити краще і краще. Це – неадекватно", – зауважила парламентарій.
Лідерка "Батьківщини" висловила сподівання, що її команда доб’ється від Верховної Ради реєстрації проекту постанови щодо звільнення Гройсмана з посади голови уряду.
"Абсолютно точно і не відкладаючи треба негайно відправляти Володимира Гройсмана у відставку. Адже після Революції де-факто припинили діяти Конституція, закони, взагалі будь-які моральні принципи, а діє лише правило доцільності", – підсумувала вона.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і популізму в Україні".
Зазначимо, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відхилення позову лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
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