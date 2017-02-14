Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тимошенко відповіла на звинувачення Гройсмана: Дякую за "валентинку", - ВІДЕО

Юлія Тимошенко підкреслила, що проти неї влада продовжує проводити кампанію дискредитації
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла на звинувачення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: "Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно".
Тимошенко відповіла на звинувачення Гройсмана: Дякую за "валентинку", - ВІДЕО Юлія Тимошенко. Фото: dpchas.com.ua

"Я дякую за таку "валентинку" від прем’єр-міністра України напередодні свята", – сказала Тимошенко.

Вона підкреслила, що проти неї влада продовжує проводити кампанію дискредитації.

Також Тимошенко висловила здивування з приводу заяв прем'єра, що нібито українська економіка зростає і українцям стає жити краще, - йдеться у заяві депутатки на її сайті.

"Моя реакція стосується не образливих слів проти мене. Моя реакція стосується того, що прем’єр-міністр думає, що його політика дозволяє українцям жити краще і краще. Це – неадекватно", – зауважила парламентарій.

Лідерка "Батьківщини" висловила сподівання, що її команда доб’ється від Верховної Ради реєстрації проекту постанови щодо звільнення Гройсмана з посади голови уряду.

"Абсолютно точно і не відкладаючи треба негайно відправляти Володимира Гройсмана у відставку. Адже після Революції де-факто припинили діяти Конституція, закони, взагалі будь-які моральні принципи, а діє лише правило доцільності", – підсумувала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і популізму в Україні".

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва прийняв рішення про відхилення позову лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 17:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat