Тимошенко вручили адмінпротокол про незаконний перетин кордону

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала третім нардепом, якому співробітники Держприкордонслужби вручили адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні співробітники служби в рамках своїх повноважень вручили Тимошенко протокол про незаконний перетин кордону 10 вересня", - сказав Слободян.

Водночас він відмовився назвати прізвища інших нардепів, яким були вручені протоколи, зазначивши лише, що "Тимошенко стала третьою".

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.