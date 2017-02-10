Тимошенко вручили адмінпротокол про незаконний перетин кордону
Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні співробітники служби в рамках своїх повноважень вручили Тимошенко протокол про незаконний перетин кордону 10 вересня", - сказав Слободян.
Водночас він відмовився назвати прізвища інших нардепів, яким були вручені протоколи, зазначивши лише, що "Тимошенко стала третьою".
Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
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