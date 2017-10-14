НОВИНИЛідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента
"Я більше нікому не довірю цю справу"
Юлія Тимошенко. Фото: AFP
"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб країну поставити на ноги", - заявила Тимошенко в ефірі телеканалу NewsOne.
При цьому вона зазначила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посту президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не привело.
"Я більше нікому не довірю цю справу", - підкреслила нардеп.
Нагадаємо, що дідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала третім нардепом, якому співробітники Держприкордонслужби вручили адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".
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14 10 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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