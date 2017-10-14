Тимошенко заявила, що балотуватиметься на пост президента

"Я більше нікому не довірю цю справу"

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах.

"Я буду балотуватися на пост президента. Ми будемо перемагати заради того, щоб країну поставити на ноги", - заявила Тимошенко в ефірі телеканалу NewsOne.

При цьому вона зазначила, що раніше вже підтримувала Віктора Ющенка на посту президента і Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра, але це ні до чого не привело.

"Я більше нікому не довірю цю справу", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, що дідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала третім нардепом, якому співробітники Держприкордонслужби вручили адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".