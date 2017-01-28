Тимошенко зайнялася системною руйнівною роботою проти України, - "Народний фронт"

"Народний фронт" розцінює заяву Юлії Тимошенко про те, що "Батьківщина" не об'єднуватиметься з жодною політичною силою, як констатацію очевидного факту, що сьогоднішній союз Тимошенко з "Опозиційним блоком" і надалі працюватиме у жорсткій спайці і не розширюватиме свого складу.

"Спільні голосування фракцій "Батьківщини" та Опоблоку у парламенті, зафіксовані незалежними моніторинговими службами, доводять, що Тимошенко, нарешті, здійснила свою давню мрію про "ширку" з Партією регіонів, причому в ідеальних умовах відсутності у "регіоналів" Януковича, який не міг терпіти конкуренції у змаганнях на кращого "друга Путіна" в Україні. А про прямі стосунки і плідну співпрацю Юлії Володимирівни з Віктором Медведчуком, кумом російського фюрера, ходять цілі легенди", - повідомляє сайт "Народного фронту".

"Те, що "Батьківщина", нарешті, знайшла собі істинних союзників, може і є особистим успіхом Тимошенко, але, водночас, на наше переконання, це серйозний виклик для України, яка за свою історію неодноразово втрачала свободу як держава саме через внутрішню боротьбу за владу, спираючись на російські фінанси і підтримку", - сказано у заяві.

"Що ж стосується того, що Арсеній Яценюк очолив об’єднану опозицію після перемоги на виборах Януковича, що Яценюк разом з усією командою зберіг партію "Батьківщина", запобігши монополізації влади тодішнім режимом, - це правда. Як і те, що одним із перших рішень, ухвалених після перемоги Революції Гідності з ініціативи лідерів нинішньої команди "Народного фронту" стало звільнення з харківської в’язниці Юлії Тимошенко. Однак після призначення Арсенія Яценюка Прем’єр-міністром характерна риса Юлії Володимирівни – жадібне і неконтрольоване прагнення влади, привело її у табір тих сил, які не є українськими, і Тимошенко зайнялася системною руйнівною роботою проти країни", - повідомляє сайт політичної сили.

"Остання заява про можливе зниження тарифів на 100 доларів через тиждень «після відставки уряду» - зайве підтвердження того, що Тимошенко може пообіцяти все, якщо є можливість дорватися до владного кабінету", - йдеться в тексті.

"Народний фронт" звертається до Тимошенко із закликом: "припинити говорити неправду. Масив цієї неправди за 21 рік вашого перебування у політиці настільки великий, що його видно неозброєним оком, якими б солодкими словами вона не була оздоблена".

Також у "Народному фронті" заявили, що і надалі боротимуться проти "п’ятої колони" російського агресора в українській політиці і викриватимуть її примітивні маніпуляції і брехню.