Тимошенко злітала до Фірташа і Льовочкіна у Відень: у "Батьківщині" заперечують інформацію, - ОНОВЛЕНО
Олександр Абдуллін є головним піар-менеджером партії Юлії Тимошенко та нерідко проводить переговори з українськими олігархами щодо медіа-партнерства. Головною темою зустрічі Юлії Тимошенко та Льовчкіна і Фірташа стала подальша співпраця у медіа (йдеться здебільшого про телеканал "Інтер") та пошук нових майданчиків для ретрансляції проросійських ідей, повідомляє "ІНФОРМАТОР", посилаючись на власні джерела.
ОНОВЛЕННЯ. Водночас, прес-служба партії "Батьківщина" заявила про поширення фейкової інформації щодо зустрічей голови партії Юлії Тимошенко.
"Доводимо до відома ЗМІ, що вчора лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебувала у відрядженні в Італії, де взяла участь в міжнародній конференції, присвяченій питанням поновлюваних джерел енергії", - йдеться в повідомленні прес-служби.
У політсилі повідомили, що до Києва Тимошенко поверталася через аеропорт у Відні, в якому провела 40 хвилин, де і були зроблені фотографії, які поширюються в деяких інтернет-ресурсах інформацію. "До того ж, сьогодні в Києві Юлія Тимошенко проводить широку нараду з керівниками обласних партійних організацій" Батьківщини", - відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко не будуть знову притягувати до кримінальної відповідальності за газові контракти з Росією 2009 року.
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