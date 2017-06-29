Тимошенко злітала до Фірташа і Льовочкіна у Відень: у "Батьківщині" заперечують інформацію, - ОНОВЛЕНО

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, нібито, провела конфіденційну зустріч із олігархом Дмитром Фірташем та народним депутатом Сергієм Льовочкіним у Відні.

Олександр Абдуллін є головним піар-менеджером партії Юлії Тимошенко та нерідко проводить переговори з українськими олігархами щодо медіа-партнерства. Головною темою зустрічі Юлії Тимошенко та Льовчкіна і Фірташа стала подальша співпраця у медіа (йдеться здебільшого про телеканал "Інтер") та пошук нових майданчиків для ретрансляції проросійських ідей, повідомляє "ІНФОРМАТОР", посилаючись на власні джерела.

ОНОВЛЕННЯ. Водночас, прес-служба партії "Батьківщина" заявила про поширення фейкової інформації щодо зустрічей голови партії Юлії Тимошенко.

"Доводимо до відома ЗМІ, що вчора лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебувала у відрядженні в Італії, де взяла участь в міжнародній конференції, присвяченій питанням поновлюваних джерел енергії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У політсилі повідомили, що до Києва Тимошенко поверталася через аеропорт у Відні, в якому провела 40 хвилин, де і були зроблені фотографії, які поширюються в деяких інтернет-ресурсах інформацію. "До того ж, сьогодні в Києві Юлія Тимошенко проводить широку нараду з керівниками обласних партійних організацій" Батьківщини", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко не будуть знову притягувати до кримінальної відповідальності за газові контракти з Росією 2009 року.