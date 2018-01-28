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Тисячі албанців вийшли на акцію проти дій прем'єр-міністра країни

Мітингувальники звинувачують уряд в корупції
У столиці Албанії тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту проти дій кабінету прем'єр-міністра Еді Рами.
Тисячі албанців вийшли на акцію проти дій прем Фото: reuters

Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд в корупції і в тому, що він недостатньо бореться з наркоторгівлею, пише Deutsche Welle, посилаючись на AFP.

Голова Демократичної партії Албанії Люльзім Баша у своїй промові на акції зажадав відставки Рами і проведення в країні нових виборів.

"Рама перетворив Албанію в батьківщину організованої злочинності та наркотиків", - заявив Баша.

За оцінками журналістів, на демонстрацію вийшли понад десяти тисяч чоловік. Організатори протесту заявляють про 300 тисяч мітингувальників, поліція ніяких даних щодо цього не дає.

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28 01 2018 11:38
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