НОВИНИУ столиці Албанії тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту проти дій кабінету прем'єр-міністра Еді Рами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисячі албанців вийшли на акцію проти дій прем'єр-міністра країни
Мітингувальники звинувачують уряд в корупції
Фото: reuters
Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд в корупції і в тому, що він недостатньо бореться з наркоторгівлею, пише Deutsche Welle, посилаючись на AFP.
Голова Демократичної партії Албанії Люльзім Баша у своїй промові на акції зажадав відставки Рами і проведення в країні нових виборів.
"Рама перетворив Албанію в батьківщину організованої злочинності та наркотиків", - заявив Баша.
За оцінками журналістів, на демонстрацію вийшли понад десяти тисяч чоловік. Організатори протесту заявляють про 300 тисяч мітингувальників, поліція ніяких даних щодо цього не дає.
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