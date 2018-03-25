CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 24 березня, тисячі людей протестували в Загребі проти ратифікації Хорватією Стамбульської конвенції, спрямованої проти насильства над жінкамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисячі хорватів вийшли на протест проти "третьої статі"
Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн
Фото: EPA/UPG
Учасники демонстрації виступають за "традиційні сімейні цінності" і вважають, що Стамбульська конвенція призведе до запроваждення "третьої статі", визнання одностатевих шлюбів і прав трансгендерів, - повідомляє DW.
Організація Хорватія проти Стамбульської конвенції, яка складається здебільшого з правих і католиків, заявила, що в акції взяли участь 70 тисяч осіб. Поліція нарахувала сім тисяч.
Уряд Хорватії 22 березня передав Стамбульську конвенцію на ратифікацію до парламенту.
Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн. України серед них немає.
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25 03 2018 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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