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Тисячі хорватів вийшли на протест проти "третьої статі"

Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн
У суботу, 24 березня, тисячі людей протестували в Загребі проти ратифікації Хорватією Стамбульської конвенції, спрямованої проти насильства над жінками
Тисячі хорватів вийшли на протест проти "третьої статі" Фото: EPA/UPG

Учасники демонстрації виступають за "традиційні сімейні цінності" і вважають, що Стамбульська конвенція призведе до запроваждення "третьої статі", визнання одностатевих шлюбів і прав трансгендерів, - повідомляє DW.

Організація Хорватія проти Стамбульської конвенції, яка складається здебільшого з правих і католиків, заявила, що в акції взяли участь 70 тисяч осіб. Поліція нарахувала сім тисяч.

Уряд Хорватії 22 березня передав Стамбульську конвенцію на ратифікацію до парламенту.

Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн. України серед них немає.

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25 03 2018 11:56
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