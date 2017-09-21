Тисячі каталонців вийшли на акції протесту у Барселоні, - ВІДЕО

Десятки тисяч жителів Каталонії взяли участь в акціях протесту після арешту 14 високопоставлених чиновників і обшуків у міністрів регіону за звинуваченням в організації референдуму про незалежність.

Протестувальники вигукували: "Ми будемо голосувати!", "Вулиці - наші!", а також закликали вивести з Каталонії "іспанські окупаційні війська", повідомляє The Independent.

Mass protest in Catalonia against repression by Spanish Government shows the spirit for independence grows stronger pic.twitter.com/yplQcqODCW — The Pileus (@thepileus) 20 вересня 2017 р.

Нагадаємо, що іспанська поліція заарештувала 14 високопоставлених чиновників уряду Каталонії. Також були проведені обшуки за 22 адресами.

Прем'єр-міністр Маріано Рахой закликав протестувальників "дослухатися здорового глузду".

Раніше, Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, а президент Каталонії звинуватив владу Іспанії в агресії проти автономії.

Тижнем раніше Генпрокуратура Іспанії порушила більш ніж 700 кримінальних справ стосовно мерів і голів муніципалітетів каталонських міст через підготовку до референдуму про незалежність.

Незадовго до цього парламент Каталонії прийняв закон про референдум, що дозволяє 1 жовтня провести в автономній області голосування з питання незалежності. До цього регіональна влада розробила документ, згідно з яким про незалежність автономного співтовариства буде оголошено негайно в разі відмови центральної влади країни дозволити проведення референдуму про відокремлення від Іспанії.

Довідка:

Прихильники незалежності регіону раніше вже намагалися провести референдум про незалежність. Референдум був намічений на листопад 2014 року, проте тоді Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним і замість цього був проведений не має юридичної сили опитування. Проти голови уряду Каталонії Артура Маса було розпочато кримінальне розслідування через спроби проведення голосування. Пізніше, в 2015 році, каталонський парламент прийняв резолюцію про відокремлення регіону від Іспанії, проте документ був визнаний незаконним конституційним судом країни.

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.