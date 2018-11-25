Тисячі людей протестували в Будапешті, щоб зберегти університет Сороса
Центральноєвропейський університет (CEU) оголосив, що переїде до Відня, якщо уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не погодиться до 1 грудня забезпечити правову основу для продовження діяльності університету в Угорщині, повідомляє Reuters.
Учасники демонстрації заявили, що академічний клімат у Угорщині потребує захисту. На мітингу також були присутні студенти інших університетів, включаючи ELTE і Corvinus.
Фото: Reuters
Понад 3 500 випускників Центральноєвропейського університету сьогодні працюють і викладають в Угорщині.
План університету перевести акредитовані в США програми до Відня є наслідком тривалого протистояння з урядом Орбана. Університет, схоже, таки перебереться до Відня, оскільки уряд виключив будь-які поступки для CEU.
Консервативний націоналістичний уряд Угорщини звинуватив засновника університету Сороса у змові з метою знищення європейської цивілізації шляхом наповнення континенту мігрантами. Сорос каже, що підтримка біженців з його боку є частиною гуманітарної місії.
Нагадаємо, міжнародна благодійна організація Фонди "Відкрите Суспільство", заснована фінансистом і філантропом Джорджем Соросом, закриває міжнародну діяльність в Будапешті.
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