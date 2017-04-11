Тисячі людей у Німеччині вимагали відмовитися від вугільної енергетики

Учасники демонстрації в Бонні закликали до швидкої відмови від вугільної енергетики

Тисячі людей у суботу, 4 листопада, в німецькому Бонні провели демонстрацію на захист клімату.

Під гаслом "Захистити клімат – зупинити вугілля" вони вимагали швидкої відмови від вугільної енергетики, повідомляє DW.

В акції, яка відбулася за два дні до початку міжнародної кліматичної конференції ООН, за даними поліції, взяли участь близько 11 тис. демонстрантів. Водночас організатори заявляють про 25 тис. учасників.

До протесту долучилися близько ста організацій із захисту довкілля, громадянських прав, а також церковні об'єднання. Учасники демонстрації закликали політиків ухвалити план дій, який зобов'язуватиме відмовитися від вугільної енергетики.



Фото: gettyimages.com

Під час проведення міжнародної кліматичної конференції ООН в Бонні з 6 до 17 листопада заплановані також інші акції протесту.

Як очікується, на конференцію має прибути до 25 тис. учасників з різних країн світу. На ній мають обговорювати подальше втілення заходів, про які домовилися під час кліматичної конференції в Парижі у 2015 році. Паризька кліматична угода, зокрема, передбачає обмежити глобальне потепління цифрою значно нижчою за два градуси за Цельсієм – бажано до 1,5 градуса – порівняно з доіндустріальною епохою.

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