Тисячі людей в Угорщині вийшли на протест проти Орбана

У Будапешті 14 квітня відбулася багатотисячна акція протесту.

Про це повідомляє Reuters.

Люди вийшли на протест проти результатів парламентських виборів, на яких 8 квітня перемогла партія "Фідес" на чолі з президентом Віктором Орбаном. Протестуючі махали прапорами Угорщини та Європейського Союзу, скандували "Ми – більшість".

Серед вимог учасників були перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективна співпраця між опозицією замість суперечок.

На акцію вийшла переважно молодь, яка найменше підтримує правлячу партію.



Фото: reuters.com



Фото: twitter.com/RostovanyiA



Фото: twitter.com/RostovanyiA



Фото: twitter.com/RostovanyiA



Фото: twitter.com/isa_rettig



Фото: twitter.com/isa_rettig



Фото: twitter.com/isa_rettig



Фото: twitter.com/isa_rettig

Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що на парламентських виборах в Угорщині не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані.