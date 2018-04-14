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Тисячі людей в Угорщині вийшли на протест проти Орбана

Серед вимог учасників акції протесту – перерахунок голосів, вільні ЗМІ та новий закон про вибори
У Будапешті 14 квітня відбулася багатотисячна акція протесту.
Тисячі людей в Угорщині вийшли на протест проти Орбана Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Люди вийшли на протест проти результатів парламентських виборів, на яких 8 квітня перемогла партія "Фідес" на чолі з президентом Віктором Орбаном. Протестуючі махали прапорами Угорщини та Європейського Союзу, скандували "Ми – більшість".

Серед вимог учасників були перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективна співпраця між опозицією замість суперечок.

На акцію вийшла переважно молодь, яка найменше підтримує правлячу партію.


Фото: reuters.com


Фото: twitter.com/RostovanyiA


Фото: twitter.com/RostovanyiA


Фото: twitter.com/RostovanyiA


Фото: twitter.com/isa_rettig


Фото: twitter.com/isa_rettig


Фото: twitter.com/isa_rettig


Фото: twitter.com/isa_rettig

Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що на парламентських виборах в Угорщині не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані.

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14 04 2018 22:00
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