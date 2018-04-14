Тисячі людей в Угорщині вийшли на протест проти Орбана
Про це повідомляє Reuters.
Люди вийшли на протест проти результатів парламентських виборів, на яких 8 квітня перемогла партія "Фідес" на чолі з президентом Віктором Орбаном. Протестуючі махали прапорами Угорщини та Європейського Союзу, скандували "Ми – більшість".
Серед вимог учасників були перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективна співпраця між опозицією замість суперечок.
На акцію вийшла переважно молодь, яка найменше підтримує правлячу партію.
Фото: reuters.com
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/RostovanyiA
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Фото: twitter.com/isa_rettig
Нагадаємо, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що на парламентських виборах в Угорщині не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее