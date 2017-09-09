Тисячі противників Brexit вийшли на демонстрацію в Лондоні
Про це пише DW з посиланням на AFP.
Колона протестувальників, які несли прапори ЄС, підійшла до офісу прем'єр-міністра на Даунінг стріт, щоб висловити урядовцям свій протест проти Brexit та освистати уряд, а потім вирушила в бік будівлі парламенту.
Фото: afp.com
Акцію протесту підтримав поп-музикант Боб Гелдоф, повідомляє dpa. За словами організаторів, головна мета цієї акції протесту "об'єднати, обдумати та відмовитися" від Brexit.
"Немає жодних вагомих підстав залишати ЄС – все це (що відбувається у зв'язку з виходом країни з Євросоюзу, – ред.) погано", – заявив 55-річний учасник акції, слова якого наводить AFP.
На понеділок, 11 вересня, заплановане голосування в нижній палаті британського парламенту щодо закону про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Британські парламентарі вперше голосуватимуть щодо цього. Сам проект нормативного акту передбачає заміну понад 12 тис. приписів та норм ЄС на їхні відповідники в національному законодавстві. Від того, як саме проголосують британські парламентарі, залежить у цілому подальша доля нинішнього уряду Терези Мей, прогнозує dpa.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.
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