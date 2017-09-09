Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Тисячі противників Brexit вийшли на демонстрацію в Лондоні

11 вересня британський парламент голосуватиме за закон щодо Brexit
Тисячі противників виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) в суботу вийшли на акцію протесту в Лондоні.
Тисячі противників Brexit вийшли на демонстрацію в Лондоні Фото: twitter.com/grahambsi

Про це пише DW з посиланням на AFP.

Колона протестувальників, які несли прапори ЄС, підійшла до офісу прем'єр-міністра на Даунінг стріт, щоб висловити урядовцям свій протест проти Brexit та освистати уряд, а потім вирушила в бік будівлі парламенту.


Фото: afp.com

Акцію протесту підтримав поп-музикант Боб Гелдоф, повідомляє dpa. За словами організаторів, головна мета цієї акції протесту "об'єднати, обдумати та відмовитися" від Brexit.

"Немає жодних вагомих підстав залишати ЄС – все це (що відбувається у зв'язку з виходом країни з Євросоюзу, – ред.) погано", – заявив 55-річний учасник акції, слова якого наводить AFP.

На акцію проти виходу Великобританії з ЄС у Лондоні прийшли тисячі людей
Фото: afp.com

На понеділок, 11 вересня, заплановане голосування в нижній палаті британського парламенту щодо закону про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Британські парламентарі вперше голосуватимуть щодо цього. Сам проект нормативного акту передбачає заміну понад 12 тис. приписів та норм ЄС на їхні відповідники в національному законодавстві. Від того, як саме проголосують британські парламентарі, залежить у цілому подальша доля нинішнього уряду Терези Мей, прогнозує dpa.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.