CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТисячі сербів зібралися на вулицях Белграда, щоб вшанувати пам’ять опозиційного політика Олівера Івановича, вбитого рік тому і чиє вбивство досі не розкрите.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда у річницю вбивства опозиційного політика
Поліція намагалася зупинити учасників ходи
Фото: BIRN
Тримаючи лампадки і увімкнені ліхтарики телефонів, учасники акції мовчазною ходою пройшли вулицями міста, повідомляє Balkan Insight.
Лідера партії "Свобода, демократія, справедливість" Олівера Івановича застрелили на півночі Косова, де домінують серби, шістьма пострілами в спину. Вбивць політика досі не покарали.
Організаторами ходи виступили ті ж групи, які стоять за протестами проти президента Сербії Александара Вучича, що протягом кількох тижнів відбуваються щосуботи.
Поліція намагалася зупинити учасників ходи, які вирушили до Храму святого Сави, де в цей час монтували сцену до візиту російського президента Володимира Путіна. Однак правоохоронцям не вдалося завадити зібранню.
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17 01 2019 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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