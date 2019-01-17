Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда у річницю вбивства опозиційного політика

Поліція намагалася зупинити учасників ходи
Тисячі сербів зібралися на вулицях Белграда, щоб вшанувати пам’ять опозиційного політика Олівера Івановича, вбитого рік тому і чиє вбивство досі не розкрите.
Тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда у річницю вбивства опозиційного політика Фото: BIRN

Тримаючи лампадки і увімкнені ліхтарики телефонів, учасники акції мовчазною ходою пройшли вулицями міста, повідомляє Balkan Insight.

Лідера партії "Свобода, демократія, справедливість" Олівера Івановича застрелили на півночі Косова, де домінують серби, шістьма пострілами в спину. Вбивць політика досі не покарали.

Організаторами ходи виступили ті ж групи, які стоять за протестами проти президента Сербії Александара Вучича, що протягом кількох тижнів відбуваються щосуботи.

Поліція намагалася зупинити учасників ходи, які вирушили до Храму святого Сави, де в цей час монтували сцену до візиту російського президента Володимира Путіна. Однак правоохоронцям не вдалося завадити зібранню.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.