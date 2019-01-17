Тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда у річницю вбивства опозиційного політика Поліція намагалася зупинити учасників ходи

Тисячі сербів зібралися на вулицях Белграда, щоб вшанувати пам’ять опозиційного політика Олівера Івановича, вбитого рік тому і чиє вбивство досі не розкрите.

Фото: BIRN

Тримаючи лампадки і увімкнені ліхтарики телефонів, учасники акції мовчазною ходою пройшли вулицями міста, повідомляє Balkan Insight. Лідера партії "Свобода, демократія, справедливість" Олівера Івановича застрелили на півночі Косова, де домінують серби, шістьма пострілами в спину. Вбивць політика досі не покарали. Організаторами ходи виступили ті ж групи, які стоять за протестами проти президента Сербії Александара Вучича, що протягом кількох тижнів відбуваються щосуботи. Поліція намагалася зупинити учасників ходи, які вирушили до Храму святого Сави, де в цей час монтували сцену до візиту російського президента Володимира Путіна. Однак правоохоронцям не вдалося завадити зібранню.

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