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Тисячі таксистів Мадрида і Барселони страйкують проти сервісу Uber

Представники регіонального уряду заявляють про готовність до переговорів
У найбільших містах Іспанії Мадриді та Барселоні з п'ятниці триває страйк таксистів проти нерівних умов роботи з водіями, які обслуговують клієнтів через онлайн-платформи Uber і Cabify.
Тисячі таксистів Мадрида і Барселони страйкують проти сервісу Uber Фото: з відкритих джерел

"У середу проходить черговий день безстрокового страйку таксистів у Барселоні та Мадриді, водії протестують проти недобросовісної конкуренції в сфері пасажирських перевезень", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету El Pais.

За даними видання, страйки таксистів почалися 18 січня. Цього тижня число учасників акції наблизилося до 30 тисяч осіб.

За інформацією El Pais, таксисти заблокували центр Мадрида (площа Пуерта-дель-Соль, вулиця Гран-Віа), значно ускладнивши роботу громадського транспорту. Рух за деякими маршрутами було скасовано.

Представники регіонального уряду заявляють про готовність до переговорів з асоціацією таксистів Мадрида. У Барселоні вже пройшло обговорення умов, і онлайн-платформи Uber і Cabify можуть покинути ринок, якщо таксисти погодяться на запропоновані урядом умови. Рішення обіцяють оголосити до вівторка, 29 січня.

Нагадаємо, що в США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.

 

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23 01 2019 18:15
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