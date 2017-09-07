Тисячі турків дійшли з Анкари до Стамбулу в "Марші справедливості" проти політики Ердогана
Один з ініціаторів "Маршу справедливості" глава опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Кемаль Кілікдароглу заявив, що марш завершиться великим мітингом у Стамбулі 9 липня, повідомляє Hurriyet.
9 липня Кіліджадоруглу пройде 3 км по Стамбулу до місця проведення мітингу, де його зустрінуть близько мільйона учасників.
"Ми організували близько 3000 автомашин, щоб залучити учасників. Автомобілі будуть готові в 958 кварталах у Стамбулі. Буде близько 1,5 мільйонів громадян", - сказав голова осередку (CHP) у Стамбулі.
Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.
Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
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