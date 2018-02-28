ПОЛІТИКА НОВИНИУ не підконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей (ОЛДЛО) залишаються 30 тис. вагонів, що належать українським держкомпаніям, приватним та іноземним власникам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисячі вагонів "Укрзалізниці" залишаються захопленими в ОРДЛО
85 вагонів належать Європейському банку реконструкції та розвитку
Фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ (Тристороння контактна група) Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Укотре українська сторона поставила питання повернення рухомого складу "Укрзалізниці", який було незаконно захоплено в ОРДЛО. Йдеться про понад 30 000 вагонів, що належать українським державним компаніям, приватним власникам та іноземним структурам - наприклад, 85 вагонів належать Європейському банку реконструкції та розвитку", - написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську.
Нагадаємо, що державна компанія "Укрзалізниця" підписала з General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 02 2018 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі