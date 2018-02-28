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Тисячі вагонів "Укрзалізниці" залишаються захопленими в ОРДЛО

85 вагонів належать Європейському банку реконструкції та розвитку
У не підконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей (ОЛДЛО) залишаються 30 тис. вагонів, що належать українським держкомпаніям, приватним та іноземним власникам.
Тисячі вагонів "Укрзалізниці" залишаються захопленими в ОРДЛО Фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ (Тристороння контактна група) Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Укотре українська сторона поставила питання повернення рухомого складу "Укрзалізниці", який було незаконно захоплено в ОРДЛО. Йдеться про понад 30 000 вагонів, що належать українським державним компаніям, приватним власникам та іноземним структурам - наприклад, 85 вагонів належать Європейському банку реконструкції та розвитку", - написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

Нагадаємо, що державна компанія "Укрзалізниця" підписала з General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів.

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28 02 2018 19:15
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