Тисячі вагонів "Укрзалізниці" залишаються захопленими в ОРДЛО

У не підконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей (ОЛДЛО) залишаються 30 тис. вагонів, що належать українським держкомпаніям, приватним та іноземним власникам.

Про це повідомляє прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ (Тристороння контактна група) Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Укотре українська сторона поставила питання повернення рухомого складу "Укрзалізниці", який було незаконно захоплено в ОРДЛО. Йдеться про понад 30 000 вагонів, що належать українським державним компаніям, приватним власникам та іноземним структурам - наприклад, 85 вагонів належать Європейському банку реконструкції та розвитку", - написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

Нагадаємо, що державна компанія "Укрзалізниця" підписала з General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів.