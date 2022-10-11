CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВелика Британія надасть Україні ще тисячу ракет класу "земля-повітря", щоб допомогти відбивати російські атаки на критичну інфраструктуру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тисячу ракет "земля-повітря" надасть Україні Велика Британія
Фото: РБК-Україна
Про це повідомили на сайті британського уряду.
У відомстві зазначають, що допомога надається у відповідь на запит України про додаткові засоби протиповітряної оборони.
"Передача тисячі ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.
В уряді зазначають, що ракети можуть застосовуватись спільно з існуючими засобами ЗСУ. Устаткування складається з
пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.
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10 11 2022 08:36 МЕДІА
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