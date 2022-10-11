Тисячу ракет "земля-повітря" надасть Україні Велика Британія

Велика Британія надасть Україні ще тисячу ракет класу "земля-повітря", щоб допомогти відбивати російські атаки на критичну інфраструктуру.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

У відомстві зазначають, що допомога надається у відповідь на запит України про додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Передача тисячі ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

В уряді зазначають, що ракети можуть застосовуватись спільно з існуючими засобами ЗСУ. Устаткування складається з

пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.