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Титул "Міс Всесвіт"- 2017 здобула француженка

Фіналістки конкурсу виступили з серйозними заявами про світову політику
У конкурсі "Міс Всесвіт" фінал якого проходив на Філіппінах перемогла представниця Франції 24-річна Ірис Миттенар. Представниця Франції перемагає в конкурсі вперше з 1953 року.
Титул "Міс Всесвіт"- 2017 здобула француженка Фото: AP

Також, до трійки фіналістів увійшли представниці Гаїті і Колумбії 25-річна Ракель Пелисье і 23-річна Андреа Товар, - інформує агентство AFP.

Повідомляється, що учасниці конкурсу виступали з серйозними заявами про світову політику. Вони говорили зокрема про глобалізацію і кризу біженців.

"У Франції ми прагнемо ще більшої глобалізації, ніж маємо. Ми хочемо більшого спілкування з людьми, ніж у нас зараз є. Можливо, одного разу, щось і зміниться, але зараз ми виступаємо за відкриті кордони", - сказала переможниця конкурсу.

Міс Кенія, під час серії запитань-відповідей заявила, що президент Дональд Трамп "не може бути вибором більшості людей" і що він розділив Америку.

27-річна учасниця конкурсу висловилася на підтримку екс-президента Барака Обами і кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

На її думку, Клінтон могла б згуртувати американців.

Україну на конкурсі міс Всесвіт представляла 19-річна Альона Сподинюк.

Нагадаємо, два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".

 
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30 01 2017 09:42
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