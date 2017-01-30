Титул "Міс Всесвіт"- 2017 здобула француженка

У конкурсі "Міс Всесвіт" фінал якого проходив на Філіппінах перемогла представниця Франції 24-річна Ірис Миттенар. Представниця Франції перемагає в конкурсі вперше з 1953 року.

Також, до трійки фіналістів увійшли представниці Гаїті і Колумбії 25-річна Ракель Пелисье і 23-річна Андреа Товар, - інформує агентство AFP.

Повідомляється, що учасниці конкурсу виступали з серйозними заявами про світову політику. Вони говорили зокрема про глобалізацію і кризу біженців.

"У Франції ми прагнемо ще більшої глобалізації, ніж маємо. Ми хочемо більшого спілкування з людьми, ніж у нас зараз є. Можливо, одного разу, щось і зміниться, але зараз ми виступаємо за відкриті кордони", - сказала переможниця конкурсу.

Міс Кенія, під час серії запитань-відповідей заявила, що президент Дональд Трамп "не може бути вибором більшості людей" і що він розділив Америку.

27-річна учасниця конкурсу висловилася на підтримку екс-президента Барака Обами і кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

На її думку, Клінтон могла б згуртувати американців.

Україну на конкурсі міс Всесвіт представляла 19-річна Альона Сподинюк.

Нагадаємо, два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".