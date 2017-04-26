Компанія"Тедіс Україна" заплатила штраф 300 млн гривень

Компанія "Тедіс-Україна" (колишня "Мегаполіс-Україна"), монополіст на ринку дистрибуції сигарет, сплатила до держбюджету України 300 млн грн штрафу.

"Найрезультативніший обшук :) Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії Тедіс. Тільки що фірма виплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховано до держбюджету України. Також ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії Тедіс - громадян РФ. кримінальне провадження триває ... "- написав генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".

"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.

Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.