Компанія"Тедіс Україна" заплатила штраф 300 млн гривень
"Найрезультативніший обшук :) Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії Тедіс. Тільки що фірма виплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховано до держбюджету України. Також ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії Тедіс - громадян РФ. кримінальне провадження триває ... "- написав генпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура провела обшуки в будівлі Антимонопольного комітету. Обшуки пов'язані зі справою дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.
Торік АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем.
"Тедіс" підозрюють у несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в "Тедіс" приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу ім. Дегтярьова, постачальником зброї "ДНР" і "ЛНР".
"Тедіс Україна" контролює весь ринок дистрибуції тютюнових виробів. Його послугами користуються всі чотири найбільші виробники: "Філіп Морріс Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн" і "BAT Україна", які займають 98% ринку сигарет. У 2014 і 2015 роках 100% вироблених в Україні сигарет були реалізовані "Тедісу" (тоді ще "Мегаполіс"). За рахунок цього "Тедіс Україна" входить у топ-20 найбільших українських компаній.
Після обшуків у тютюнових кіосках виникли проблеми з продажем сигарет.
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