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У 12 школах Львова у зв'язку з ГРВІ призупинять навчання

Поки що всі школи на карантин не закриватимуть
У 12 школах Львова з 8 до 12 лютого призупинять навчання, оскільки кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, перевищила 30% від загальної кількості учнів
У 12 школах Львова у зв Фото: crimea.comments.ua

"У нас є школи, де захворіло понад 30% учнів, і від завтра до наступного понеділка там припинять навчання", - сказала начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, передає "Інтерфакс-Україна".

Довганик підкреслила, що поки що всі школи на карантин не закриватимуть.

За її словами, фахівці управління ведуть щоденний моніторинг, і в разі зростання захворюваності серед учнів і звернень від керівництва конкретних шкіл, в цих навчальних закладах призупинять навчання.

Оголосити загальноміський карантин може тільки комісія з питань надзвичайних ситуацій на основі офіційних даних Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я у Львівській області або управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Довганик підкреслила, що в дитячих садках міста ситуація із захворюваністю на ГРВІ значно краще - там хворіють не більше 2% від загальної кількості.

Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.

 

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07 02 2018 18:17
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