У 12 школах Львова у зв'язку з ГРВІ призупинять навчання
"У нас є школи, де захворіло понад 30% учнів, і від завтра до наступного понеділка там припинять навчання", - сказала начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, передає "Інтерфакс-Україна".
Довганик підкреслила, що поки що всі школи на карантин не закриватимуть.
За її словами, фахівці управління ведуть щоденний моніторинг, і в разі зростання захворюваності серед учнів і звернень від керівництва конкретних шкіл, в цих навчальних закладах призупинять навчання.
Оголосити загальноміський карантин може тільки комісія з питань надзвичайних ситуацій на основі офіційних даних Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я у Львівській області або управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Довганик підкреслила, що в дитячих садках міста ситуація із захворюваністю на ГРВІ значно краще - там хворіють не більше 2% від загальної кількості.
Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа