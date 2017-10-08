У 16 штатах США більше сотні людей отруїлися фруктами, завезеними з Мексики
Захворіли понад 100 людей, 35 госпіталізовано, одна людина у штаті Нью-Йорк загинула. У фруктах виявлені бактерії сальмонели, інформує BBC.
"Американський центр з контролю захворювань (CDC), повідомляє, що Maradol папая, яку імпортують з Мексики, є "імовірним збудником", - йдеться в повідомленні.
Там вважають, що поширення заражених фруктів почалося з однієї ферми в Кампече в Мексиці, яка продає папаї під торговими марками Caribena, Cavi і Valery в США. Через епідемію партії цих брендів будуть вилучені з продажу.
Але CDC наполягає і закликає громадськість та ресторани відмовитися від будь-яких папай Maradol з Мексики на період розслідування.
"Якщо ви сумніваєтеся, не їжте, не продавайте, не подавайте їх до столу, а викиньте", - повідомили в CDC.
Випадки зараження реєстрували ще в травні, але до 21 липня їх стало вже 47, а ще за три тижні кількість випадків збільшилася більш ніж в два рази - до 109.
Найбільше зареєстрованих випадків інфікування було в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
Серед уражених штатів: Коннектикут, Делавер, Айова, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Пенсільванія, Вірджинія і Вісконсін.
Варто зазначити, бактерії сальмонели можуть викликати такі симптоми, як діарея, спазми в шлунку і лихоманку.
Зазвичай інфекція проходить за тиждень, і більшість пацієнтів не потребують лікування. Але якщо випадок серйозний, то необхідно лікування антибіотиками і госпіталізація. Ризик зараження сальмонелою, як правило, пов'язаний з тваринами і такими продуктами як, наприклад, яйця, молоко і м'ясо. Однак фрукти і овочі також можуть бути збудниками, якщо вирощуються на фермах, де тварини можуть з ними контактувати.
Нагадаємо, що в Туреччині внаслідок харчового отруєння до лікарень доставили понад 730 військовослужбовців.
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