У 2014 році 99% кримських співробітників Служби безпеки зрадили Україну, - Турчинов
Відповідну інформацію повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформуєє "Укрінформ".
"З 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (які знаходилися в Криму в момент початку російської агресії проти України - ред.) не зрадили присязі - 3900. Серед співробітників Служби безпеки України 99% зрадили. Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ, представлених у Криму, - 99% зрадили. В таких умовах ми починали з вами боротьбу", - зазначив він.
За словами Турчинова, до початку 2014 року Збройні сили України могли протиставити агресору лише дві батальонно-тактичні групи.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов взяв участь у флешмобі # 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.
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