У 2014 році 99% кримських співробітників Служби безпеки зрадили Україну, - Турчинов

До початку 2014 року ЗСУ могли протиставити агресору лише дві батальонно-тактичні групи

На початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі 3900 осіб.

Відповідну інформацію повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформуєє "Укрінформ".

"З 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (які знаходилися в Криму в момент початку російської агресії проти України - ред.) не зрадили присязі - 3900. Серед співробітників Служби безпеки України 99% зрадили. Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ, представлених у Криму, - 99% зрадили. В таких умовах ми починали з вами боротьбу", - зазначив він.

За словами Турчинова, до початку 2014 року Збройні сили України могли протиставити агресору лише дві батальонно-тактичні групи.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов взяв участь у флешмобі # 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.